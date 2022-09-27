Українська ІТ-армія зламала тисячі російських ресурсів

Українські кібербійці паралізували понад 4000 російських онлайн-ресурсів за 2 тижні.

Українська ІТ-армія продовжує розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Так, з 12 до 25 вересня через дії ІТ-армії призупинили роботу:

Сайт приватної військової компанії Вагнера, чиї найманці воюють в Україні. Були отримані всі дані, які зберігалися на сайті. «На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання», – запевнили в Мінцифри.

Ресурси організації «Молодая гвардия Единой Росии». ІТ-армія отримала списки путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати воєнні злочини та проводити незаконні референдуми.

Портал «Госуслуги». Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги, адже з ресурсом пов’язані сотні сторонніх сервісів, які залучені в державних, економічних та військових сферах.

Сайти для пошуку роботи. На таких сайтах Міністерство оборони Росії часто публікує вакансії для військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.

Військторгі РФ. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.

Сайти з продажу автоінструментів. ІТ-армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати у РФ контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм військовим на фронт.

Комерційний банк «Открытие». DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн. // ms.detector.media