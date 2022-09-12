На Харківському напрямку рашисти намагаються відійти на територію РФ та займаються мародерством

На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил Оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій. Частина з них намагається перейти кордон з рф і виїхати на територію білгородської області.

Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

Особовому складу підрозділів так званої «ДНР», що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України