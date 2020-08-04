Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 4 серпня 2020 року

Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби обліковано 1 провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Крім українських військовослужбовців в районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 40 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі майже 2 гектари.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8 тисяч гектарів території та 23 гектара акваторії, вилучили та знешкодили більше 45 тисяч вибухо-небезпечних предметів.

За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. З початку проведення ООС було відновлено 890 таких будинків.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше сорока громадянам України.

Також, вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 21 пожежу.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation