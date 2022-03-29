На Волині затримали диверсанта – бойовика так званої «ДНР»

Підозрюваний незаконно перетнув білорусько-український кордон.

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика «ДНР» у Волинській області. Підозрюваний готував диверсії на території західних областей України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ Волинської області.

«Правоохоронці встановили, що громадянин РФ протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях «ДНР». Зокрема, він був членом НЗФ «Схід», а потім і бригади «П’ятнашка». Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в березні він незаконно перейшов білорусько-український кордон. Підозрюваний планував потрапити до Львова та Тернополя, щоб влаштувати диверсії.

«Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження і прикриття. Правоохоронці затримали диверсанта в прикордонному районі Волинської області», — повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», статтею 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. // УНІАН