На Херсонщині окупанти шукають кандидатів у поліцаї — у МВС попередили про покарання колаборантам

Посіпакам окупантів загрожує серйозне покарання, якщо вони доживуть до суду, попередив радник міністра внутрішніх справ.

У місті Нова Каховка Херсонської області окупанти закликали громадян України найнятися на роботу в «поліцію».

Поліцаїв у Новій Каховці шукають у зв’язку з тим, що місто покинули співробітники української поліції, йдеться у зверненні супротивника, яке опублікував радник глави МВС нашої країни Антон Геращенко.

Радник міністра зазначив, що українці, які погодяться стати поліцаями, сидітимуть вічно за зраду Батьківщини.

«У Новій Каховці окупаційна адміністрація закликала українських громадян найматися працювати поліцаями. Попереджаю кожного, хто це зробить — за зраду Батьківщини будете сидіти вічно! Якщо доживете, звичайно, до суду», — зазначив Геращенко. // УНІАН