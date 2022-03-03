На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ

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Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення.

На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ

Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями Збройних Сил України.

14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб — у Конотопському та 5 у Сумському районах. Серед затриманих снайпер та командир взводу. Наймолодшому — 19 років.

Офіс Генпрокурора

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