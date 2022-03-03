На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ

Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення.

Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями Збройних Сил України.

14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб — у Конотопському та 5 у Сумському районах. Серед затриманих снайпер та командир взводу. Наймолодшому — 19 років.

Офіс Генпрокурора