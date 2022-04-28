Звірства в Бучі – викрито 10 російськіх військовослужбовців причетних до катувань мирних жителів

Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ зс рф путін відзначив присвоєнням почесного звання «гвардійської». Подяка від президента за «масовий героїзм», а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, — це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне — спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли заслужені «звання» підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади зс рф:

•молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву

•рядовому Григорію Наришкіну

рядовому Василю Князєву

•єфрейтору Семену Мальцеву

•рядовому Сергію Пєскарьову

•рядовому Альберту Раднаєву

•єфрейтору Михайлу Кашину

•єфрейтору Андрію Бізяєву

•єфрейтору Дмитру Сергієнку

•сержанту Нікіті Акімову.

У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.

Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і «трофейну» побутову техніку.

Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти «Слідство Інфо». Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі.

Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їх причетність до інших звірств — надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/

або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова