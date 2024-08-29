Вночі Рашисти завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум, у місті пожежа

Під час повітряної тривоги ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум, у місті пожежа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сумську ОВА у Телеграмі.

“Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа”, – йдеться у публікації.

Як передає Сумська ОВА, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється.