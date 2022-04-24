На Херсонщині українські бійці взяли під контроль низку населених пунктів

На херсонському напрямку ворог втратив понад 70 посіпак, поділилися в оперативному командуванні «Південь».

Українськими військовими з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини.

Из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел - каждый пятый житель - ОГА – новости на УНН | 9 апреля 2022, 10:36

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій у напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали», — зазначив він.

За словами Назарова, виявилися невдалими й намагання ворога заволодіти Миколаївкою.

«Нанесення вогневого ураження артилерією загального ураження… відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини», — додав спікер командування.

Він розповів, що в районі Киселівки українські військові також вдарили по накопиченню живої сили та техніки окупантів, яку готували для подальшого наступу на Посад-Покровське.

«Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. Загальні втрати противника становлять 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких два танки, системи реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири безпілотники-розвідники», — повідомив Назаров. // УНІАН

Like

Метки:

Читайте также: