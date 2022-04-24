На Херсонщині українські бійці взяли під контроль низку населених пунктів

На херсонському напрямку ворог втратив понад 70 посіпак, поділилися в оперативному командуванні «Південь».

Українськими військовими з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій у напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали», — зазначив він.

За словами Назарова, виявилися невдалими й намагання ворога заволодіти Миколаївкою.

«Нанесення вогневого ураження артилерією загального ураження… відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини», — додав спікер командування.

Він розповів, що в районі Киселівки українські військові також вдарили по накопиченню живої сили та техніки окупантів, яку готували для подальшого наступу на Посад-Покровське.

«Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. Загальні втрати противника становлять 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких два танки, системи реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири безпілотники-розвідники», — повідомив Назаров. // УНІАН