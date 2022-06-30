На території ТЦ у Кременчуці виявили ще п’ять фрагментів тіл

Усього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл.

На території торгового центру «Амстор» у Кременчуці додатково виявлено п’ять фрагментів тіл.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 15:30 на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл», — мовиться у дописі. // УНІАН