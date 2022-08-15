Окупанти намагаються заохотити чиновників РФ, які погодяться працювати в Україні, великими виплатами, в тому числі в гривнях

Керівництво РФ продовжує агітувати російських держслужбовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України. Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у «ДНР» та «ЛНР» обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях.

Окрім того, з міського бюджету компенсуються витрати, пов’язані з – відрядженням (добові) та іншими потребами. Вводяться надбавки до добових в іноземній валюті (маються на увазі українські гривні) із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям.

Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження.

Наразі керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ. Загалом, з бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд. руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд. руб.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України