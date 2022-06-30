Окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни

Стільки коштують документи про «демобілізацію» військовослужбовця з армії рф і повернення додому.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Батько, якого мобілізували у так званій «днр», говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом «демобілізуватися». Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Але син запевняє, що цього замало, бо за «демобілізацію» беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько: «Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабара – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов».

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Натомість СБУ нагадує про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Служба безпеки України