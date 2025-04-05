«Навіть слово «російська» бояться сказати»: Зеленського дивує реакція посольства США на російську атаку на Кривий Ріг

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що посольство США не вказало, що саме російська ракета атакувала Кривий Ріг 4 квітня, внаслідок чого загинули 9 дітей і 9 дорослих.

Про це він написав у Telegram.

За словами українського президента, важливо, аби удар РФ не лишився без реакції світу, а проте Зеленського “неприємно” здивувала реакція посольства США в Україні.

“Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей”, — пише політик.

Зеленський наголосив: аби війна закінчилася, треба не боятися називати речі своїми іменами, а ще тиснути на Росію, запроваджувати додаткові санкції проти неї і робити все “можливе для порятунку життів”.

У Кривому Розі ввечері 4 квітня пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним “Іскандером”. Загинули 18 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 60 містян дістали поранення.

На це відреагувала в соцмережі Х надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона не вказала, чия ракета вразила місто:

“З жахом дізналися, що сьогодні вночі балістична ракета впала біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. (…) Ось чому війна повинна закінчитися”.

Також Зеленський згадав, як українська та американська сторони нещодавно обговорювали додаткову ППО. “Розраховуємо на наші домовленості з президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових «Петріотів»”, — додав глава держави. // Суспільне