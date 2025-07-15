На Херсонщині фермер з рушниці збиває російські дрони над своїм полем

Чоловік спочатку намагався поцілити в російські безпілотники з «двостволки», але врешті решт придбав турецьку «десятизарядку»

Фермер із 30-річним досвідом Олександр Гордієнко на деокупованій Херсонщині має власне господарство, яке регулярно «відвідують» російські безпілотники. Тому чоловік на поле давно не виходить без РЕБу та рушниці, яка вміщує 10 набоїв. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеве видання «МОСТ».

«Росіяни мене вже знають – у мене фари включені постійно, я по полю їжджу так», – розповів фермер, пригадавши як на Пасху, під час оголошеного ЗС РФ «перемир’я», по його автомобілю «прилетіло».

Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.