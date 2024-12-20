На Херсонщині окупанти вчиняють самогубства через знущання командирів

Командування намагалося видати самогубства росіян за нещасний випадок

Російські солдати обирають суїцид замість участі у штурмі на Херсонщині. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зокрема, як повідомляється, найчастіше такі випадки трапляються серед військовослужбовців 126, 205, 70 і 61 бригад, що входять до складу російського угруповання «Дніпро» на окупованій частині Херсонської області.

«Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях. Лише останнім часом у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства. Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з МО РФ, ймовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу», – йдеться в повідомленні.