Розвідка оприлюднила дані зрадника, який бере участь у війні росії проти нашої країни

Кожен українець повинен знати його ім’я!

ГУР МО України здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії росії проти нашої країни, колишній військовослужбовець ВВ МВС України!

ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович: командир 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковник.



📌 Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ “СХІД”.

📌 У період із лютого по квітень 2022 р. посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

📌 До 2014 року проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

📌 Після окупації АР Крим росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

🗂️ Дані на » ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича «, а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім’ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній): https://gur.gov.ua/content/harkavenko-valeryi-vyktorovych.html

🔥 «Шановний» Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі

Головне управління розвідки МО України