Знищено російського полковника який у 2014 році розстрілював українців під Іловайськом

Знищено керівництво 331-й полк ВДВ армії окупантів. Були ліквідовані: командир полку полковник Сухарєв та його заступник полковник Крилов.

Один важливий момент командир 331-го костромського полку ВДВ Сергій Сухарев це та сама наволоч, яка 2014 року була командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Той, що давав «слово офицера», коли гарантували зелений коридор для українських бійців, а потім розстрілював їх.

Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники.

331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував полковник Сухарєв, брав участь в обох чеченських кампаніях, а також у п’ятиденній війні в Південній Осетії у 2008 році.