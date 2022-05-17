На Луганщині ЗСУ вибили окупантів з-під Гірського та Сиротиного — Гайдай

Російські окупанти зазнали значних втрат і відступили.

Збройні сили України вибили російських окупантів з-під Гірського та Сиротиного під Сєвєродонецьком на Луганщині. Рашисти зазнали значних втрат і відступили.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – чисельні», — зазначив очільник області.

За його словами, за добу 16 травня українські захисники відбили на Луганщині 11 атак, знищили велику кількість ворожої техніки. Зокрема, ліквідовано зенітний ракетний комплекс «Тор», п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Також українські підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ витіснили російські війська в районі села Сиротине на Сєвєродонецькому напрямку. У результаті бойових дій ворог зазнав утрат і відійшов. При цьому наступ армії РФ у Східній оперативній зоні продовжується. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. // УНІАН