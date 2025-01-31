Україна ратифікує угоду з Британією: 2 млрд. фунтів підуть на ППО та ремонтні бази
Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.
“Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги”, – сказав прем’єр.