Порошенко привіз кільком бригадам ЗСУ комплекси БПЛА Poseidon

Пʼятий президент Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад комплекси БПЛА Poseidon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Fcebook .

Він також зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

“Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова – Путін має зникнути, а Росія – заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз – це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті”, – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що на фронт передали не тільки окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою.