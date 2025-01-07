На Херсонщині після російських обстрілів двоє людей загинуло та 19 поранено, серед постраждалих – троє працівників поліції

Поліція фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення Херсонщини. російські війська вкотре обстріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів.

Під вогнем противника перебували Херсон, Зеленівка, Ромашкове, Широка Балка, Комишани, Дніпровське, Наддніпрянське, Придніпровське, Антонівка, Молодіжне, Білозерка, Дар’ївка, Зміївка, Червоний Маяк та Веселе.

Через дії російської армії на правобережжі пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільні та один службовий автомобіль поліції.

російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок підступної атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки, загрози його життю немає.

У Широкій Балці через дронову атаку загинув 48-річний чоловік.

Під артилерійськими ударами ворога перебувало Ромашкове. Постраждав 45-річний місцевий житель, він дістав вибухову травму, забій голови, поранення грудної клітини та перелом ребра.

У Веселому внаслідок атаки дронів типу «FPV» по приватному будинку отримали поранення двоє людей. У 50-річного чоловіка опіки обличчя та рук, у 72-річної жінки опіками уражено більшу частину тіла, її стан тяжкий.

У Зеленівці через скид вибухівки на житловий квартал постраждав 45-річний чоловік, у нього уламкове поранення руки й стегна.

У Антонівці військові рф скинули вибухівку з БпЛА на приватний будинок, що призвело до його пошкодження та пожежі.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки та газопровід у Білозерці й Дніпровському.

З реактивних систем залпового вогню окупанти били по Червоному Маяку та Зміївці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Безпілотниками російські військові атакували два цивільні автомобілі у Центральному та Дніпровському районах Херсона. Постраждали двоє чоловіків віком 43 та 58 років, у них мінно-вибухові травми й контузії.

У Корабельному районі під удар ворожого дрона потрапив автомобіль районної адміністрації. 66-річний водій отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та обличчя. З артилерії військові рф били по території заводу, що призвело до пошкоджень.

Також нагадуємо, що вчора російські військові цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по маршрутному автобусу в Корабельному районі обласного центру. Внаслідок вибуху загинув 50-річний чоловік, ще дев’ять пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – вільнонаймана працівниця обласного главку поліції.

На місцях російських атак працювали профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

За минулу добу поліція відреагувала на 368 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 36 проваджень за ст. 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області