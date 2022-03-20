На Київщині поліцейські затримали прихильника «руського миру»

За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали.

Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями учора, 19 березня, у Броварах.

У межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України