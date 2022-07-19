Перша ракетка РФ закликала російських дітей змінювати громадянство

Дар’я Касаткіна висловилася про вплив розв’язаної РФ війни в Україні на російський теніс.

Перша ракетка Росії Дар’я Касаткіна, яка напередодні висловилася проти агресії РФ по відношенню до України, поділилася думками про вплив війни на російський теніс.

25-річна спортсменка закликала російських дітей, які хочуть займатися тенісом, відмовлятися від громадянства РФ і їхати з країни-агресора.

“Я думаю, що покоління, яким зараз по 16-17, у них ще є шанси, тому що вони вже грають і у них є можливість виїхати. А ось тим, хто молодший…

Я думаю, багато талановитих дітей, у батьків яких є можливість, напевно, будуть міняти громадянство. Якщо чесно, у нас вже такі питання ходять, тому що усувають від “Вімблдону”, і ми не знаємо, що буде далі. А дітям я можу сказати, що якщо є така можливість – діти, міняйте.

Для Міжнародної федерації тенісу Російської Федерації не існує. Ми відлюдники. Не знаю, що далі”, – сказала Касаткіна в інтерв’ю YouTube-каналу журналіста Віктора Кравченка.

Крім того, російська тенісистка зазначила, що вона і сама не виключає варіанту зі зміною громадянства. // УНІАН