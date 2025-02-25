Дрони «Відьмак» наздоженуть будь-яку техніку ворога

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак».

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Відьмака» виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва.

При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. «Пташки» комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України