Після «трампутінських» балачок у Києві лунають вибухи, працює ППО

У Києві ввечері 18 березня лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

“Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки”, – повідомили в КМВА.