На Київщині знайшли ще 20 тіл вбитих росіянами українців

Загалом поліцією вже знайдено та спрямовано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті 1235 тіл.

На Київщині в селах, які були під російською окупацією, знайшли ще 20 тіл загиблих мирних українців.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Тільки за вчора знайдено ще додатково 20 тіл загиблих людей. Це здебільшого Бородянка, це села, які знаходяться неподалік, а також із сіл Вишгородського району», — сказав він.

За його словами, загалом поліцією вже знайдено і спрямовано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті 1235 тіл громадян України.

«Я хочу сказати, що більшість з них — це люди, які загинули від пострілу вогнепальної стрілецької зброї. Тому можемо сказати про масштабні злочини армії Російської Федерації на території Київської області», — сказав він. // УНІАН