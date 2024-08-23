На Курщині російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ

У Курській області РФ українські військові штурмують будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції.

Про це йдеться у медіапроєкті “Bild на русском”, запущеному німецьким таблоїдом Bild, у відео 95 ОДШБр ЗСУ.

За даними проєкту, під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз тривають запеклі бої.

У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії, зазначають журналісти.

З 2011 року в колонії утримують 203 засуджених злочинниці, засуджених до термінів від 10 до 20 років позбавлення волі.

При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади і використовують сторожові вишки в’язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі – як захист від українських атак.

Українські військові, зі свого боку, обстрілюють захисників із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками сторожову вежу біля входу в жіночу колонію, повідомляє “Bild на русском”.

Російські військові “Z-блогери” підтверджують, що Мала Локня була майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону.

При цьому Міноборони РФ заявляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито.

Поки що незрозуміло, скільки ув’язнених усе ще утримується в жіночій колонії в Малій Локні, резюмують журналісти.

Кадр із колонії засвітився на відео 95 Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

УП