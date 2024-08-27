На Курщині взяли в полон майже 600 російських окупантів

З початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Форуму керівників державних інституцій 27 серпня:

“На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території – це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ”.

Він нагадав, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків – зокрема, з Покровського і Курахівського.

“На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає”, – сказав головком.

Він наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля. // УП