На Київщині упіймали російських дезертирів, які ховалися у покинутій хаті

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Дезертири російської армії втекли з поля бою і оселилися в порожній хаті.

У Броварському районі Київщини упіймали 6 російських солдатів, які ховалися у лісовій хатинці. Вони втекли з поля бою, щоб не стати трупами. Дезертири ховалися понад 4 місяці й звісно застали деокупацію регіону, коли ЗСУ прогнали загарбників.

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Ілюстративне фото

Про це повідомив військовий оглядач, полковник Збройних сил України Костянтин Машовець. За його інформацією, інцидент стався у селі Дернівка Броварського району Київської області.

Машовець зауважив, що подібний випадок був у Ірпені, коли бурята-кулеметника знайшли у погребі сільської оселі. Він там ховався й харчувався консервацією жителів будинку. Також були зафіксовані випадки у Чернігівській області, коли окупанти тікали з поля бою й ховалися у лісових хащах.

скрін з соцмереж

УНІАН

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