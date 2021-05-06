На Луганщине Нацгвардия задержала наемницу так называемой «ЛНР»

На Луганщине бойцы Национальной гвардии Украины задержали возможную российскую террористку незаконной вооруженной группировки «ЛНР».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на Telegram-канале. Отмечается, что поклонницу «русского мира» в группе путешественников обнаружила дежурная смена на одном из блокопостов области.

«Ориентировка на жительницу Должанска (бывший Свердловск – город, оккупированный с 2014 года) оказалась в базе данных МВД. По ней, собственно, и проверяются граждане, пересекающие блокпосты. Согласно этим данным, женщина подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях», – говорится в сообщении.

Следовательно, ей инкриминируется создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. За это законодательством Украины предусмотрено лишение свободы на срок от двух до 15 лет и конфискация имущества.

Упомянутая гражданка после задержания была передана в руки правоохранительных органов. Однако окончательно факт и степень ее вины определит суд.

Напомним, СБУ задержала жителя Макеевки Донецкой области, который организовал незаконные пассажирские перевозки с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую область. Часть своей нелегальной прибыли мужчина платил в «бюджет» террористов «ДНР». // OBOZREVATEL