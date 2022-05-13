На Луганщині десантники збили російський вертоліт «Нічний мисливець»

Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки.

У Луганській області бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ збили російський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець».

Про це повідомляє командування ДШВ Збройних Сил України.

Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

«Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт», — зазначають десантники. // LB.ua