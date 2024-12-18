У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ

Зокрема, цей комбінат займається виробництвом ракетного палива.

У Ростовській області було атаковано ФКП “Комбінат Кам’янський”, що спеціалізується, зокрема, на виготовленні ракетного палива.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він зазначив, що йдеться про одне з найбільших хімічних підприємств РФ.

“Він (комбінат, – ред.) займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)”, – йдеться у повідомленні.

Коваленко також додав, що вищезгадане підприємство займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Коли саме сталася конкретно ця атака, Коваленко не уточнив, проте за кілька годин до публікації допису писав, що були атаковані російські обʼєкти на Ростовщині, в окупованих Луганщині та Бердянську. // УНІАН