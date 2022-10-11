На Львівщині сталося три вибухи на об’єктах енергетики – голова ОВА

На Львівщині, яка знову зазнала вородого удару, сьогодні сталося три вибухи на двох об’єктах енергетики.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у вівторок, 11 жовтня, у Telegram, пише УНН.

“Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило”, – зазначив голова ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий у Telegram вказав про “ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури Львова”. “Частина міста знову без електропостачання”, – зазначив мер Львова.

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У Львові 11 жовтня було чути вибухи, є проблеми з електропостачанням, повідомив мер міста Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ворожий удар по об’єкту енергетики.

Львів та область попередили про можливі перебої з електропостачанням.

У Львові та області після вчорашніх ударів на ранок лишень відновили електропостачання.