Ідентифіковано 6 російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині

Служба безпеки України, у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора, продовжує викривати воєнних злочинців країни-агресора.

У результаті слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.