Командувач Об’єднаних сил ЗСУ закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися
Майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів росіян.
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наразі Сумський напрямок залишається найнебезпечнішим у Північній операційній зоні. Тому він закликав мешканців прикордонних районів евакуюватися.
Про це Наєв написав у Telegram.
Він зазначив, що майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів росіян. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпвого вогню.
“Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав родину похилого віку терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати”, – сказав Наєв.
Нагадаємо, раніше Наєв зазначав, що наразі немає загрози наступу росіян на Сумщину. Однак, окупаційні війська щодня обстрілюють прикордонні громади.
Днями СБУ затримала колишнього “регіонала” – агента ФСБ Росії, який збирав розвіддані про оборону Сумщини. Отриману інформацію він передавав росіянам для коригування обстрілів, у тому числі з російських РСЗВ “Град”. // LB.ua