Ізраїль розпочав операцію проти ядерної та ракетної програм Ірану, атаковані на десятки військових об’єктів

У п’ятницю, 13 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію під назвою “Ам Калаві” (Народ як лев). Її мета — завдати удару по ядерній програмі та потенціалу далекобійних ракет іранського режиму.

Перший етап операції включав атаки на десятки військових об’єктів у різних регіонах Ірану. Під удари потрапили командні пункти, військові об’єкти, штаби та ядерні об’єкти.

Сирени, що пролунали по всій країні, були активовані не через ракетний обстріл, а для підготовки населення до можливих атак Ірану у найближчому майбутньому.

ЦАХАЛ пояснює свої дії фіксацією трьох основних загроз:

Іран прискорює розробку ядерної зброї і, за оцінками, вже має достатню кількість збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб протягом кількох днів. Іранські вчені працюють над збиранням компонентів. ЦАХАЛ заявляє, що проект досяг такої стадії, коли подальше зволікання унеможливить отримання інформації. Іран володіє тисячами балістичних ракет і планує подвоїти або потроїти цей арсенал протягом найближчого року. Це розглядається як загроза існуванню Ізраїлю, незалежно від ядерного потенціалу. Відбувається масова передача зброї та боєприпасів іранським угрупованням у регіоні.

За даними ЦАХАЛ, Іран розробив план знищення Держави Ізраїль, що включає масований і точний вогонь з усієї “осі іранського впливу”, вторгнення з різних кордонів за допомогою пікапів, а також підрив режимів у Йорданії та Єгипті.

ЦАХАЛ заявляє: “Ми перебуваємо у стратегічному вікні можливостей. Пройдено точку неповернення — іншого вибору, окрім як діяти зараз, немає”.

Ізраїльська армія готується до операції, яка, ймовірно, триватиме щонайменше кілька днів, включаючи можливі масовані іранські удари у відповідь. Зазначається, що ведеться повний і щільний діалог з американськими військовими.

ЦАХАЛ підкреслює, що не прагне до повалення режиму в Ірані, а цілями є виключно військова інфраструктура та ядерні об’єкти. За попередніми оцінками, перший удар став несподіваним для Ірану як за масштабом, так і за географією.

“По завершенні операції ядерної загрози більше не буде”, — заявляють в ЦАХАЛ.