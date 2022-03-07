На Миколаївщині окупанти поранили та пограбували швейцарського журналіста

Автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке розстріляли російські військові неподалік села Водяно-Лорине Миколаївської області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Зверніть увагу на кількість розпізнавальних знаків (написи «Преса». — LB.ua)», — зазначено в повідомленні щодо цього.

Після обстрілу окупанти пограбували журналіста — забрали відзнятий матеріал, паспорт і ноутбук.

Наразі журналіст перебуває в лікарні Кропивницького з пораненням. // LB.ua