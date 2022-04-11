На Миколаївщині російські диверсанти намагалися видати себе за групу евакуйованих

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У підрозділах ворога спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Водночас, на Миколаївщині перевдягнені російські військові на трьох цивільних авто намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали.

​На Миколаївщині російські диверсанти намагалися видати себе за групу евакуйованих

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою», – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. При цьому, у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Також на заваді ворогу стали погодні умови, зазначає оперативне командування «Південь»: «Через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – ворог не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогню. В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається».

Нагадаємо, сьогодні воїни угруповання «Схід» знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер. // LB.ua

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