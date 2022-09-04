На Миколаївщині окупанти влучили в елеватор: знищено тисячі тонн зерна

В результаті ворожої атаки в Очакові Миколаївської області знищено десятки тисяч тонн зерна.

Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков, передає УНН.

Ворог наніс удари по Очакову з самого ранку.

«Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Наші комунальні служби розбирають завали. Пошкоджено десятки будинків. На щастя, постраждалих немає», – повідомив Васьков.

Вночі, 4 вересня, близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо, С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки.