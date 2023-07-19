Російські окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння

Імовірно найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою «департамент військової контррозвідки» фсб поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС.

Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».

Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

Нагадуємо, що Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті.

Такі дії – є очевидним актом ядерного тероризму. Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України