Росіяни масовано атакували Київ: спалахнули пожежі, є постраждалі

У КМВА говорять про “довгу і важку ніч”.

Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакує ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Станом 8:00 підтверджено інформацію про 23 постраждалих. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 14 людей були госпіталізовані.

Вибухи лунали в багатьох районах Києва. Станом на 7:42, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:

Солом’янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури

через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури Святошинський район : внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях

: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях Шевченківський район : під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі

: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

Серед поранених – дитина 10 років.

Шкоди завдано п’яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.

Фото: ДСНС України в Telegram Атака на Київ 4 липня

Міська влада повідомляла, що в Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок – пожежа сталася на першому поверсі. Також відбулося займання у приватному секторі.

У Голосіївському районі уламки впали на медичний заклад.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у повітрі спостерігається висока концентрація продуктів горіння через пожежі, тому КМВА просить зачинити вікна після відбою та повернення у домівки.

За даними Повітряних сил, саме столиця була основною ціллю атаки. Загалом ворог випустив по Україні 550 ракет і дронів.

Зміни в русі транспорту

Станом на 7 ранку, за даними КМДА, рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий.

Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Автобуси курсують:

№ 78 – від ст.м. “Васильківська” до Кільцевої дороги;

№ 9 – у напрямку ст. м. “Лукʼянівська” за маршрутом № 69;

№ 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 – від вул.Шолуденка до ст. “Київ-Волинський” без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки “Лугова”, “Набережна”, “Шевченка”, “Поліклініка”.

Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

Атака 3-4 липня

Повітряна тривога в зв’язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом’янському районі і не спричинили ушкоджень.

Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами. // LB.ua