Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 31 жовтня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля ГРАНІТНОГО ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.
В напрямку ПІВДЕННОГО окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.
В бік КАТЕРИНІВКИ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ та ЛОБАЧЕВЕ ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу ЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі СВІТЛОДАРСЬКА окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet