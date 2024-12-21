ЗСУ вперше провели на фронті наземну атаку безпілотниками замість піхоти, – ISW

На Харківщині українські оборонці вперше провели наземну атаку, використовуючи безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та безпілотники (FPV) замість піхоти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник однієї з українських бригад, яка воює на Харківському напрямку, повідомив, що ЗСУ провели свою першу наземну атаку виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти поблизу Липців (на північ від Харкова).

Під час операції українські війська застосували десятки UGV, оснащених кулеметами, а також використали роботизовані системи для встановлення та знешкодження мін. У результаті було успішно знищено позиції російських військ. Дата проведення атаки не уточнюється.

“Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України використовувати технологічні інновації та асиметричні ударні можливості, щоб компенсувати обмеження живої сили України на відміну від готовності Росії прийняти неприйнятний рівень втрат заради маргінальних територіальних здобутків”, — нагадали в ISW.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомив про завершення випробування безпілотника, оснащеного оптоволоконними кабелями.

Аналітики ISW вказують, що такі дрони менш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить їх ефективнішими в умовах активного використання РЕБ з боку російських військ. Раніше подібні дрони використовувалися Росією в Курській області та на інших ділянках фронту.

Окрім того, одна з українських компаній, що займається виробництвом безпілотників, повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно з компонентів, вироблених в Україні. // Букви