На Миколаївщині ЗСУ збили чотири іранські дрони-камікадзе

Безпілотники Shahed-136 збито зенітними керованими ракетами.

На Миколаївщині українські військові збили чотири іранські дрони-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування “Південь”.

“22 вересня близько 20:00 у небі над Миколаївщиною воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування “Південь” двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрона-камікадзе “Shahed-136″ іранського виробництва”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН