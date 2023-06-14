На Новгород-Сіверщині російський обстріл забрав життя цивільної жінки

Сьогодні російська армія вчергове здійснила обстріл прикордоння Новгород-Сіверського району. Внаслідок ворожої атаки загинула мирна мешканка села. 55-річна жінка в момент обстрілу поралася по господарству.

Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, ретельно задокументувала військовий злочин росіян.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Прикордонні території Чернігівщини продовжують піддаватися нещадним обстрілам з боку країни-агресора.

Поліція закликає громадян відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги та обов’язково слідувати в укриття.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області