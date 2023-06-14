На Одещині унаслідок чергової ракетної атаки росіян загинули 3 мирних жителів та 13 зазнали поранень

Поліція працює на місцях обстрілів.

Цієї ночі ворог випустив з Чорного моря в бік Одеси чотири крилаті ракети «Калібр». Станом на 7 годину ранку відомо про трьох загиблих та тринадцятьох поранених.

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклад харчування, крамниці та складське приміщення однієї з торговельних мереж. В останньому після ліквідації пожежі триває розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди.

На місцях працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки, патрульні. Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії, надають допомогу громадянам, забезпечують охорону публічної безпеки.

Відділ комунікації поліції Одеської області