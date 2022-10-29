На Сіверському напрямку прикордонники зупинили ворожі розвідгрупи та збили безпілотник

Українські прикордонники зупинили дві групи розвідки російських загарбників на Сіверщині.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Telegram.

“На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки противника”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдень ворог намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника.

“По ворожому коптеру відкрили вогонь та збили”, – зазначили в ДПСУ.

Крім того, до спостережних постів намагались підійти дві групи наземної розвідки окупантів, яких також зупинили прикордонники.

Ситуація на півночі України

Протягом 28 жовтня російські загарбники обстрілювали населені пункти на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії.

Під вогонь потрапили Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області.

Разом з тим залишається загроза провокацій на білорусько-українському кордоні. За даними прикордонників, поки ударного угрупування в Білорусі не створено, проте Путін активно агітує Лукашенка вступити у війну.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики. // УНІАН