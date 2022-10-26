Обстріли, привласнення майна, викрадення людей та мародерство: поліція фіксує злочини російських окупантів на Херсонщині

Ворог вкотре обстріляв населені пункти Бериславського району з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі. За минулу добу поліція відкрила 43 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.

У колабораційній діяльності викрито жителя Херсона, який активно підтримує окупацію та співпрацює з ворогом. Зрадник добровільно зайняв посаду «голови асоціації роботодавців та підприємців Херсонської області».

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу російськими військовими автомобілю з цивільними людьми на території Олешківської громади. Як наслідок: двоє людей загинули, одна дитина поранена. Всі обставини військового злочину з’ясовуються.

У Бериславському районі на невідомому вибуховому пристрої травмувався місцевий житель. Чоловік на власному подвір’ї зрізав виноград та взяв до рук невідомий предмет, який вибухнув. Нині потерпілий у лікарні з вогнепальним уламковим пораненням руки.

У місті Скадовськ представники силових структур рф захопили офісне приміщення нотаріусу, змінивши замки, привласнивши майно та документацію.

У Каховському районі військові рф викрали чотирьох людей, нині їх місцеперебування невідоме.

З тимчасово окупованих Олешок та Генічеського району продовжують надходити повідомлення від місцевих жителів, що до їх квартир та будинків заселяються військові рф. Також окупанти привласнюють собі аптеки та магазини.

У місті Скадовськ військові рф спільно з місцевими колаборантами захопили будівлю готелю. Охоронцю повідомили, що віднині заселятимуть у готель тих, хто потребує житла.

У смт Білозерка з приміщення районної державної лікарні ветеринарної медицини окупанти викрали майно, документацію та службовий автомобіль «ВАЗ-2107».

З нещодавно звільнених територій надходять повідомлення від людей, які повернулися до своїх будинків, про факти мародерства російськими військовими. За час окупації селищ військові рф викрали та вивезли з будинків все майно, забрали легкові та вантажні автомобілі, розграбували фермерські господарства та зернотоки, звідки вивезли врожай, селітру та дизельне пальне.

За цими фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція Херсонської області