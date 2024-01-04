На російському аеродромі згорів винищувач-бомбардувальник Су-34

В ніч на 4 січня на аеродромі “Шагол” у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбах:

“Констатуємо, що ворожий літак згорів”.

За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ