На столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку, зруйновано три поверхи, загинули двоє людей (фото)

Підрозділи ДСНС врятували 4 людини, пошуки тривають.

Сьогодні на світанку в Оболонському районі по вул. Богатирській, 20, артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування з 1-й по 3-й поверхи та загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах.

О 07:04 пожежу локалізували на площі 500 м кв. Підрозділи ДСНС врятували 4 людей, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється, повідомляє пресслужба ДСНС.

«14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці. По прибуттю бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння невідомого об‘єкта сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах», – сказано в повідомленні.

Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців та гасіння пожежі.

Наразі ліквідація пожежі триває. Задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу ДСНС. // LB.ua

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Внаслідок влучання снаряду в будинок на Оболоні загинуло двоє людей. Трьох госпіталізували. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

«Київ, Оболонський район. Станом на 7:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці», — повідомили у ДСНС.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.

О 7:58 пожежу ліквідовано.

Пошукові роботи тривають.